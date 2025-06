Incendio all' Unitus | indagini sul cantiere sentiti quattro operai | FOTO e VIDEO

Incendio all'Unitus: le indagini si intensificano. Quattro operai sono stati ascoltati dagli investigatori, mentre foto e video raccolti sul luogo aiutano a ricostruire l’accaduto. La questione è delicata e al centro dell’attenzione, poiché si cerca di chiarire le cause di un episodio che potrebbe avere ripercussioni significative sulla sicurezza del cantiere. Le prossime ore saranno decisive per scoprire cosa ha davvero scatenato il rogo e garantire la tutela di tutti.

Entrano nel vivo le indagini sull'incendio alla facoltà di Agraria dell'Università della Tuscia. E partono dal cantiere di coibentazione attivo sul tetto del blocco B del dipartimento del Riello, da cui è divampato il rogo. Nelle scorse ore sono stati sentiti dagli investigatori i quattro operai. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it © Viterbotoday.it - Incendio all'Unitus: indagini sul cantiere, sentiti quattro operai | FOTO e VIDEO

