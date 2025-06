Incendio a scuola evacuati prof e studenti | le fiamme partite dal bagno riservato agli studenti maschi del secondo piano

Un incendio improvviso ha scatenato il panico nella scuola di Schio, Vicenza, portando all’evacuazione di professori e studenti. Le fiamme, originate da un cestello delle pulizie nel bagno riservato agli studenti maschi del secondo piano, hanno immediatamente attivato il sistema di emergenza. Fortunatamente, grazie alla prontezza dei soccorritori e alle misure di sicurezza, si è evitata una tragedia, sottolineando l’importanza della prevenzione e della rapidità di intervento in situazioni di emergenza.

SCHIO (VICENZA) - ?Incendio a scuola, con le fiamme che hanno avvolto un cestello delle pulizie nel bagno riservato agli studenti maschi del secondo piano. E l'allarme incendio ha fatto. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Incendio a scuola, evacuati prof e studenti: le fiamme partite dal bagno riservato agli studenti maschi del secondo piano

