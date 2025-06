Incendio a Milano si butta dal quarto piano | fermato compagno per omicidio

Un drammatico incendio a Milano ha sconvolto la città, culminato con un gesto disperato e un arresto clamoroso. La vittima, una donna di 48 anni, è morta dopo essersi lanciata dal quarto piano durante l’incendio, mentre il suo compagno, un 45enne di origini brasiliane, è stato fermato con l’accusa di omicidio. Una vicenda che scuote le coscienze e solleva interrogativi sulla verità dietro questa tragedia.

Omicidio: con questa accusa è stato fermato il 45enne di origini brasiliane, compagno della donna di 48 anni morta a Milano, nella notte tra il 4 e il 5 giugno, dopo essersi buttata dal suo appartamento al quarto piano, durante un incendio nell'appartamento. Fiamme altissime, un boato, vetri in frantumi e poi il lancio disperato.

