Incendio a Milano fermato il compagno di Sueli Barbosa | è accusato di omicidio

Una tragedia scuote Milano: Sueli Barbosa ha perso la vita tentando di sfuggire a un incendio doloso appiccato presumibilmente dal suo compagno, ora fermato e accusato di omicidio. La 48enne ha scelto di buttarsi dal quarto piano nel tentativo disperato di salvarsi, lasciando dietro di sé una scena di dolore e mistero. Un caso che mette in luce il dramma e le ombre che si celano dietro le vicende di violenza domestica.

La 48enne è morta dopo essersi gettata dal quarto piano del suo appartamento in viale Abruzzi, a Milano, nel tentativo di sfuggire alle fiamme. L’ipotesi degli investigatori è che l’uomo abbia appiccato il fuoco nell’abitazione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Incendio a Milano, fermato il compagno di Sueli Barbosa: è accusato di omicidio

Milano, morta per salvarsi da incendio, pm: "Azione pianificata dal compagno" - Il 45enne deve rispondere di omicidio volontario. Trovato accelerante nel soggiorno e in camera da letto, le fiamme appiccate 'per risentimento' ... Lo riporta msn.com

È stato fermato per omicidio volontario e incendio doloso il compagno di Sueli Leal Barbosa - È stato fermato a Milano Michael Pereira, il compagno di Sueli Leal Barbosa, la donna di 48 anni che nella notte tra mercoledì e giovedì è morta in ospedale dopo essersi buttata dalla finestra del suo ... Come scrive ilpost.it