Incendi a Kiev dopo attacco con droni delle forze russe | soccorsi in azione

L’ombra di un attacco con droni ha scosso Kiev, provocando incendi e caos nelle zone più colpite. Soccorritori e forze dell’ordine sono già in azione per domare le fiamme e mettere in sicurezza i cittadini. Il sindaco Klitschko invita la popolazione a mantenere calma e a seguire le indicazioni delle autorità per garantire la propria sicurezza e quella della città. La resilienza di Kiev si mette alla prova ancora una volta.

Incendi si sono sviluppati in vari distretti di Kiev in seguito al massiccio attacco con droni lanciato nella notte sulla capitale ucraina dalle forze armate russe. Come riporta su Telegram il sindaco della città, Vitalij Klitschko, i soccorsi sono in azione a Solomyanskyi, Holosiivskyi e Darnytskyi dove è scoppiato un rogo al 17o piano di un edificio residenziale. Sul posto sono intervenuti anche i medici. Il sindaco invita i cittadini a restare nei rifugi. Il capo dell'Agenzia per l'elettricità e l'acqua di Kiev, Timur Tkachenko, ha avvertito che sono possibili interruzioni di corrente di emergenza in alcuni quartieri.

