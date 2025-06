Inaugurato il ciclo di conferenze dal titolo | Pellegrini di speranza Incontri sulle vite dei Santi

Arezzo si anima con il nuovo ciclo di conferenze "Pellegrini di speranza", un intenso viaggio tra le vite dei santi che ispira fede e riflessione. La serata di apertura, svoltasi il 4 giugno nella Sala di Giustizia del Vescovado, ha visto la partecipazione del Vescovo Migliavacca e di Suor Annalisa Bini, simbolo dell’impegno condiviso di varie realtà cattoliche. Un’occasione unica per riscoprire i valori di speranza e testimonianza.

Arezzo, 6 giugno 2025 – . Nel primo incontro relatori il Vescovo Migliavacca e Suor Annalisa Bini. Tra gli organizzatori MCL Arezzo Mercoledì 4 giugno nella Sala di Giustizia del Vescovado è stato inaugurato il ciclo di conferenze Pellegrini di speranza. Incontri sulle vite dei Santi, organizzato dalla Diocesi, da MCL, Acli, Azione Cattolica e Laici Domenicani c on il sostegno di Aisa Impianti Zero Spreco. Gli incontri intendono fornire esempi, che possano illuminare e ispirare l’azione del cristiano nella quotidianitĂ . 🔗 Leggi su Lanazione.it