Inaugurato dal sindaco lo spazio del Romitorio di San Bartolomeo a Cune

Un nuovo capitolo si apre a San Bartolomeo, frazione di Borgo a Mozzano, con l’inaugurazione dello "Spazio del Romito" da parte del sindaco. Un momento di festa e comunità che ha unito tradizione e istituzioni, rendendo questa giornata indimenticabile per tutti i presenti. È l’inizio di una nuova era che rafforza il senso di appartenenza e collaborazione locale, consolidando il ruolo di San Bartolomeo come cuore pulsante della cultura e della socialità.

Inaugurato lo "Spazio del Romito" a San Bartolomeo. Giornata di grande festa per la comunità della frazione di Cune, comune di Borgo a Mozzano, che si è ritrovata, come tutti gli anni, a San Bartolomeo: una giornata che resterà a lungo nella memoria perché ha unito alla tradizionale Festa dell’Ascensione che qua viene celebrata tutti gli anni ad un importante momento istituzionale dell’inaugurazione dello " Spazio del Romito " e di altri interventi realizzati nell’ambito del progetto " CaSVi – Cammini di Sviluppo " finanziato da Gal MontagnAppennino. Il sito viene mantenuto grazie ai lavori di un gruppo di volontari di Cune, dal nome "I Romiti". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Inaugurato dal sindaco lo spazio del Romitorio di San Bartolomeo a Cune

In questa notizia si parla di: Spazio Bartolomeo Inaugurato Cune

Inaugurato dal sindaco lo spazio del Romitorio di San Bartolomeo a Cune - Inaugurato lo "Spazio del Romito" a San Bartolomeo. Giornata di grande festa per la comunità della frazione di ... lanazione.it scrive

Inaugurato lo “Spazio del Romito”: a San Bartolomeo la comunità in festa - Giornata di grande festa per la comunità della frazione di Cune che si è ritrovata, come tutti gli anni, a San Bartolomeo: una giornata che resterà a ... Riporta giornaledibarga.it

Oggi l’inaugurazione del Romitorio a Cune. Festa dell’Ascensione - Due appuntamenti sul territorio di Borgo a Mozzano nel fine settimana. Oggi a San Bartolomeo si celebra la Festa ... Si legge su msn.com

INAUGURAZIONE NUOVO SPAZIO MENSA SCUOLA PRIMARIA FRONDINI