In vista dei cinque referendum dell' 8 e il 9 giugno attivati una serie di promozioni per chi deve spostarsi verso il proprio comune di residenza elettorale Regole limiti e modalità per usufruirne

Con i referendum del 8 e 9 giugno alle porte, è fondamentale essere ben informati sulle modalità di voto e sui diritti di spostamento. Per facilitare la partecipazione di tutti, abbiamo attivato promozioni speciali per coloro che devono raggiungere il proprio comune di residenza elettorale. Scopri come usufruire di tariffe agevolate e regole d’uso, perché ogni voto conta e la tua voce può fare la differenza in questa importante occasione democratica.

D omenica 8 e lunedì 9 giugno seggi aperti in tutta Italia per i votare i cinque referendum su lavoro e cittadinanza. Chi studia o lavora fuorisede può votare nel comune in cui è domiciliato ma solo se ha inviato la richiesta a inizio aprile. I cittadini che non lo hanno fatto possono però tornare nel proprio comune di residenza elettorale con tariffe agevolate. Referendum 8 e 9 giugno: Jobs Act e licenziamenti X Leggi anche › Ghali e il referendum, l’appello social per andare a votare: «Non basta essere d’accordo, serve esserci» Referendum dell’8 e 9 giugno, sconti fino al 70% per chi viaggia in treno. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - In vista dei cinque referendum dell'8 e il 9 giugno, attivati una serie di promozioni per chi deve spostarsi verso il proprio comune di residenza elettorale. Regole, limiti e modalità per usufruirne

Referendum 8-9 Giugno: Guida veloce