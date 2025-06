In vallata scorre il fiume rossoblù, un Bologna Club al ponte Alidosi che batte forte il cuore dei tifosi. Castel del Rio si prepara a colorarsi di passione e orgoglio per celebrare la vittoria della Coppa Italia, conquistata dopo 51 anni. Domani, alle 20, Piazza della Repubblica diventerà il palcoscenico di festa con stand gastronomici, DJ set e una sorpresa speciale: l’inaugurazione del ‘Rossoblu Club Castel del Rio’, prima...

Castel del Rio si colorerà di rossoblù per festeggiare la vittoria della Coppa Italia del Bologna. La grande adunata dei tifosi della vallata è in programma domani in Piazza della Repubblica, a partire dalle ore 20, tra stand gastronomico e dj set per celebrare l’incrollabile fede per la squadra di calcio felsinea ed il successo nel trofeo nazionale dopo 51 anni. Con una sorpresa: l’inaugurazione del ‘ Rossoblu Club Castel del Rio ’, prima realtà di tifo organizzato della collina imolese. L’ultimo tassello, in ordine cronologico, di quella passione viscerale che lega il piccolo paese dell’alta valle del Santerno alla compagine emiliana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it