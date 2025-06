In Valdarno il Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza

Arezzo, 06 giugno 2025 – La seconda edizione di Eirenefest – Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza – si svolgerà in Valdarno dal 9 al 17 giugno 2025, coinvolgendo i comuni di San Giovanni Valdarno, Terranuova Bracciolini e Laterina Pergine Valdarno. Il festival propone un ricco programma di presentazioni di libri, laboratori, esposizioni e iniziative solidali, tutte a partecipazione gratuita e sostenute dal lavoro volontario. Il festival è patrocinato dai Comuni di Terranuova e San Giovanni Valdarno e beneficia del contributo dell'8 per Mille della Chiesa Valdese. L’edizione 2025 si inserisce in una rete nazionale che tocca ben 16 territori italiani nell’arco dell’anno, con l’obiettivo di promuovere una cultura di pace, solidarietà e giustizia sociale attraverso il libro e la parola. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In Valdarno il Festival del Libro per la Pace e la Nonviolenza

