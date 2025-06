In piazza Duomo la cerimonia e una mostra

In piazza Duomo, una giornata di celebrazione e riflessione ha animato le strade con una cerimonia solenne e una mostra dedicata alla storia dell’Arma dei Carabinieri. La piazza, gremita di cittadini e forze dell’ordine, ha accolto momenti di memoria e orgoglio, mentre l’evento prosegue con esposizioni e iniziative che celebrano il ruolo fondamentale dei carabinieri nella nostra società. Un’occasione per rafforzare il senso di comunità e rispetto reciproco.

Piazza Duomo gremita di carabinieri ieri per la festa dell'Arma. Una giornata iniziata con la commemorazione dei Caduti all'ingresso del Comando provinciale, dove il comandante, il colonnello Rosario Di Gangi, ha deposto una composizione floreale, accompagnato dai rappresentanti dell'Associazione Nazionale Carabinieri, tra i quali il Coordinatore provinciale Vito Potenza, e da militari in Grande Uniforme Speciale. In piazza Roma, per tutta la mattinata, è stata allestita una mostra aperta al pubblico e dedicata in particolare agli studenti nell'ambito del progetto " Cultura della Legalità ", che ha visto lo svolgimento lo scorso anno di 127 incontri in 72 istituti, coinvolgendo oltre 9.

