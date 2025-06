In giro con cocaina e crack tenta la fuga dai carabinieri ma viene bloccato

In giro con cocaina e crack, un uomo di 47 anni a Fondi ha tentato una fuga rocambolesca dai carabinieri, ma è stato prontamente bloccato e arrestato. La sua corsa sfrenata per le vie cittadine si è interrotta bruscamente, lasciando intuire i rischi e le conseguenze di un comportamento irresponsabile. Ora dovrà rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un episodio che riaccende l’attenzione sui pericoli della droga e la sicurezza pubblica.

In giro con cocaina e crack ha tentato di scappare dai carabinieri ma alla fine è stato bloccato e arrestato. Protagonista di quanto accaduto a Fondi un uomo di 47 anni che deve rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

