In edicola sul Fatto Quotidiano del 6 giugno, un dossier esclusivo svela come l’Italia armadi Israele con droni, caccia e radar, alimentando polemiche e dubbi sulla trasparenza delle esportazioni militari. Tra smentite ufficiali e piccoli rialzi clandestini, la tensione in Francia si fa sentire con i portuali di Marsiglia che fermano i carichi destinati a Tel Aviv. Un quadro complesso che invita a riflettere sulle dinamiche geopolitiche italiane ed europee.

il dossier. Israele-Italia: bugie sulle armi. Rivolta in Francia. Stop all'export? A Marsiglia i portuali fermano i carichi per Tel Aviv. Mentre per Archivio Disarmo da Roma sono partiti 34 mln di tecnologie aeree di Luana De Micco e Alessia Grossi Calma, c'è tempo di Marco Travaglio. Se i trombettieri della fu Europa che popolano i talk show e le marcette ventoteniche (a proposito: e la terza?) fossero al governo, farebbero un decreto Sicurezza con un nuovo reato al posto dei 14 inventati dalle destre: il "vilipendio di Ue" (peraltro già incluso nel vilipendio di cadavere). Non avendo ancora elaborato i lutti .

Peled “Legami antichi e grande amicizia tra Italia e Israele” - Il legame tra Italia e Israele è profondo e ricco di storia, fondato su una solida amicizia e reciproca comprensione.

