In difesa dell’Ust | Non accorpate Sondrio e Lecco

L'autonomia dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio è un patrimonio da tutelare, non sacrificabile in nome di riorganizzazioni che rischiano di indebolire il territorio. Il Partito Democratico si schiera con fermezza contro l'accorpamento con Lecco, ribadendo l'importanza di preservare la specificità e l'efficacia dei servizi scolastici locali. È fondamentale ascoltare le esigenze di una comunità che merita rispetto e attenzione. La nostra battaglia prosegue per difendere ciò che ci rende unici.

No all’accorpamento tra i provveditorati allo studio di Sondrio e Lecco. Il Partito democratico interviene con decisione per difendere l’autonomia dell’ Ufficio scolastico territoriale (Ust) di Sondrio, a rischio dopo le numerose segnalazioni che ipotizzano un possibile accorpamento con l’Ust di Lecco, nell’ambito di una più ampia riorganizzazione regionale. Su impulso della segreteria provinciale del Pd di Sondrio, è stata presentata alla Camera un’interrogazione parlamentare a prima firma di Silvia Roggiani, deputata e segretaria regionale del Partito democratico. L’atto chiede al ministro dell’Istruzione di fare chiarezza su tale ipotesi e, soprattutto, di garantire la piena autonomia dell’Ust di Sondrio, quale presidio indispensabile per l’efficace organizzazione scolastica in un territorio interamente montano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In difesa dell’Ust : "Non accorpate. Sondrio e Lecco"

