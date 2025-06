IN – Chivu pronto per l’annuncio! Marotta e Ausilio lasciano la sede

L’Inter ha scelto: Cristian Chivu sarà il nuovo allenatore della prima squadra per la stagione 2025-2026. Dopo un incontro cruciale, Marotta e Ausilio hanno lasciato la sede, mentre l’ex calciatore e tecnico della Primavera si appresta a prendere le redini della squadra nerazzurra. La decisione è ormai definitiva e presto arriverà l’annuncio ufficiale. Con questa scelta, l’Inter riparte con una guida fresca e ambiziosa, pronta a scrivere un nuovo capitolo di successi.

L’Inter ha deciso: sarà Cristian Chivu il nuovo allenatore della prima squadra nerazzurra per la stagione 2025-2026. Appena concluso l’incontro di questa mattina, con Marotta e Ausilio che hanno appena lasciato la sede, mentre il tecnico rumeno ancora no. Presto l’ufficialità del nuovo allenatore nerazzurro. TUTTO FATTO – L’ Inter ha scelto l’ex calciatore e allenatore della Primavera, ora reduce dall’esperienza sulla panchina del Parma, come profilo ideale per aprire un nuovo ciclo tecnico. L’ultimo incontro definitivo si è svolto questa mattina in Viale della Liberazione e si è concluso proprio in questi minuti. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - IN – Chivu pronto per l’annuncio! Marotta e Ausilio lasciano la sede

