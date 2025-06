In cerca delle proprie origini biologiche | presentazione documentario La strada di casa

Lunedì 9 giugno a Brindisi, Melania Petriello, giornalista e autrice di successo, svelerà il suo emozionante viaggio attraverso l'Italia in cerca di radici profonde. Con il suo reportage “La strada di casa”, ci farà conoscere storie di coraggio e speranza di figli che riscoprono le proprie origini biologiche. Un appuntamento imperdibile per riflettere sull’identità e il legame con le proprie origini, che lascerà il pubblico profondamente toccato.

BRINDISI - Lunedì 9 giugno, Melania Petriello, giornalista e autrice tv (Canale5, La7, Rai2, Nove), co-curatrice del festival “Stregonerie - Premio Strega tutto l’anno”, presenta il suo toccante reportage lungo l’Italia sui figli che si mettono in cerca delle proprie origini biologiche (Round. 🔗 Leggi su Brindisireport.it © Brindisireport.it - In cerca delle proprie origini biologiche: presentazione documentario "La strada di casa"

In questa notizia si parla di: Cerca Proprie Origini Biologiche

