In cenere l’Università della Tuscia la conta dei danni dopo l’incendio | quasi 20 milioni di euro per ripartire

Un incendio devastante ha colpito l’Università della Tuscia di Viterbo, causando danni ingenti alla Facoltà di Agraria. Le stime parlano di quasi 20 milioni di euro necessari per ripartire, mentre le indagini proseguono per chiarire le cause di questa tragedia. La comunità si stringe attorno all’ateneo, determinata a ricostruire e tornare più forte di prima. Resta da capire come si svilupperanno le prossime fasi di questa difficile ricostruzione.

Mentre continuano le indagini sull'incendio che mercoledì 4 giugno ha distrutto un edificio della Facoltà di Agraria dell'Università Tuscia di Viterbo, si fa anche la conta dei danni. Si stima servano almeno venti milioni di euro per riaprire. 🔗 Leggi su Fanpage.it

