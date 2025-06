In cava per conoscere il marmo Architetti da tutto il mondo ospiti del master di Fum Academy

In cava per conoscere il marmo: un’esperienza unica che unisce creatività e tradizione. La Fum Academy e Yacademy continuano a offrire occasioni di formazione rivolte ai giovani architetti, e questa volta il focus è stato il rinomato marmo di Carrara. Con l’arrivo di 16 professionisti internazionali, il master in Spiritual Architecture si arricchisce di approfondimenti e ispirazioni, dimostrando come il patrimonio naturale possa diventare il cuore pulsante del design contemporaneo.

Proseguono gli incontri formativi della Fum Academy e Yacademy rivolti ai giovani architetti. Stavolta la due giorni è stata dedicata al marmo di Carrara. Dopo il lancio ufficiale del master in Spiritual Architecture dello scorso febbraio, i lavori sono entrati nel vivo con l’arrivo in città di 16 architetti provenienti da tutto il mondo, che sono stati guidati in questo viaggio di conoscenza e approfondimento del marmo da un docente di alto livello come l’architetto Nicholas Bewick dello studio Amdl-Atelier Michele De Lucchi. La prima giornata è iniziata nel quartier generale della Fum, dove i progettisti sono stati salutati da Bernarda Franchi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In cava per conoscere il marmo. Architetti da tutto il mondo ospiti del master di Fum Academy

In questa notizia si parla di: Marmo Architetti Tutto Mondo

In cava per conoscere il marmo. Architetti da tutto il mondo ospiti del master di Fum Academy - Due giorni di full immmersion nel lapideo e nelle sue diverse applicazioni per i giovani progettisti. Soddisfazione di Bernarda Franchi: "Il nostro materiale deve essere conosciuto in modo approfondit ... Scrive lanazione.it

Sì, secondo gli architetti di alcuni dei progetti più freschi del momento. Ecco tredici esempi - Basta guardare nelle case degli architetti per accorgersi di quante siano le soluzioni da cui lasciarsi ispirare che abbinano il marmo al legno, lo accendono con carte da parati floreali o dettagli in ... living.corriere.it scrive

Dansk promuove il marmo bianco. Incontro con gli architetti di tutto il mondo - Architetti visitano cave di marmo di Carrara per progetto esclusivo. Dansk punta sull'umiltà e capacità per impressionare clienti con marmi unici. Cinquanta architetti ospiti della Dansk di via ... Scrive lanazione.it

Artigiana Design presenta Montecchi Marmi e Graniti - Speciale TRC