In casa a Reggio Emilia la base logistica dello spaccio

Nelle tranquille strade di Reggio Emilia si nascondeva un insospettabile punto di snodo per lo spaccio di droga, gestito da tre uomini marocchini. Questa operazione dimostra come le forze dell’ordine siano sempre più determinate a smantellare reti criminali complicate e ben organizzate. Un intervento che sottolinea l’impegno costante delle autorità nel tutelare la sicurezza dei cittadini e combattere il traffico illecito. La lotta alla droga, infatti, continua con decisione e determinazione.

Reggio Emilia, 6 giugno 2025 - L'altro pomeriggio agenti della Questura di Reggio Emilia hanno arrestato tre marocchini di 24, 31 e 35 anni per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. All'esito di un'attività antidroga, condotta dalle Squadre Mobili di Modena e Reggio, con l'ausilio della Polizia stradale di Modena Nord, gli agenti sono risaliti ai tre indagati, sospettati di rifornire le principali piazze di spaccio dei due capoluoghi emiliani, individuando come possibile base logistica dell'attività illecita un'abitazione a Reggio. Gli agenti, nel corso di una perquisizione domiciliare, hanno rinvenuto all'interno dell'appartamento ben 66,72 chili di hashish, 687 grammi di cocaina e 508 grammi di marijuana.

