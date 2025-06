In campo per costruire ponti C’è voglia di cambiamento

passione di sempre. È il momento di costruire insieme un futuro nuovo per Cernusco, un futuro fatto di collaborazione e cambiamento reale. La sfida è aperta, e ogni voto può fare la differenza: è ora di scrivere un nuovo capitolo per la nostra comunità. Ricordate, il vostro sì può trasformare le ambizioni in realtà concrete e durature.

Claudio Mereghetti, il preside 66enne alla testa di Dimensione Cernusco, di Cernusco al Centro, sostenuto da tutto l'arco del centrodestra, deve recuperare lo svantaggio: un punto percentuale, al ballottaggio arriva con il tesoretto del primo turno: 36,1%. E tenta la volata fino al traguardo. Vuole vincere. E anche lui, prima di tutto, fa appello al voto: "Il mio è un invito sincero per tutti: tornate alle urne e fatelo con la stessa energia e la stessa partecipazione del 24 e 25 maggio (59,2%)". "I cittadini – aggiunge l'aspirante sindaco – hanno parlato chiaro: Cernusco vuole cambiare. La verità è semplice.

