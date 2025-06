In bici con La Chianina You Topic Fest e poi la notte di Jerry Calà | gli eventi

Scopri le emozioni in arrivo nell'Aretino il 6 giugno: tra pedalate con "In bici con la Chianina", il suggestivo "You Topic Fest" e la divertente notte con Jerry Calà. Un'intera giornata all'insegna di cultura, musica e divertimento, perfetta per vivere appieno il cuore della Toscana. Non perdere l'occasione di essere parte di questi eventi unici: continua a leggere e organizza la tua giornata!

Ecco gli eventi di oggi, 6 giugno, nell'Aretino.

In questa notizia si parla di: Eventi Bici Chianina Topic

