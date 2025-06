In auto con la droga tenta la fuga arrestata 39enne

In un pomeriggio teso a Martina Franca, i Carabinieri hanno intercettato una 39enne barese intenta a fuggire in auto con sostanze stupefacenti. La loro prontezza ha portato all’arresto di una presunta spacciatrice, evidenziando l’efficacia dei controlli contro il narcotraffico. Un episodio che sottolinea come la lotta alla droga sia una priorità costante. La vicenda si conclude con un sequestro significativo e il fermo della donna, segnando un’importante vittoria delle forze dell’ordine.

Tarantini Time Quotidiano Nel primo pomeriggio di mercoledì 4 giugno, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Martina Franca, nel corso di un servizio finalizzato al contrasto al narcotraffico, hanno arrestato una 39enne della provincia barese, presunta responsabile di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari dell’Arma, durante un’attivitĂ di osservazione e pedinamento in alcuni luoghi di particolare interesse per gli acquirenti di sostanze stupefacenti, hanno intercettato un’utilitaria con una donna a bordo. La conducente, alla vista dei Carabinieri, dapprima avrebbe tentato di coprirsi il volto con un cappello a visiera e poi con una manovra fulminea avrebbe invertito la marcia per guadagnare la fuga al fine di eludere il controllo. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - In auto con la droga tenta la fuga, arrestata 39enne

In questa notizia si parla di: 39enne Auto Droga Tenta

Scontro tra auto e scooter in provincia di Frosinone: grave un 39enne - Un grave incidente si è verificato questa mattina lungo la strada regionale 630 a San Giorgio in Liri, provincia di Frosinone.

Martina Franca, tenta la fuga con la droga in auto: arrestata 39enne - MARTINA FRANCA - Una 39enne residente nel Barese è stata arrestata dai carabinieri a Martina Franca con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I militari, durante i contro ... Lo riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

Tenta la fuga al posto di blocco: in auto aveva 50 dosi di cocaina, arrestata 39enne - Ha tentato la fuga con una sgasata da film dopo essere stata fermata dai carabinieri ma è stata fermata subito dopo dai militari: in macchina nascondeva 50 dosi di cocaina. Nel ... Come scrive msn.com

Spaccio di droga, tenta di sfuggire ai controlli ma i carabinieri lo inseguono: arrestato giovane pusher - Una brillante operazione antidroga è stata portata a termine dai Carabinieri della Stazione di Fiuggi, che hanno arrestato un 21enne residente ad Albano Laziale, colto in flagranza di reato mentre tra ... Lo riporta informazione.it

Cagliari, garage abusivi usati come market di droga: come nascondevano la merce