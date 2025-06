In anteprima il video Niente da te dei Nessuno Escluso

Scopri in anteprima il nuovo video dei Nessuno Escluso, "Niente da te", un brano che unisce energia alternative e introspezione. Tra suoni graffianti e un crescendo emozionale, il pezzo cattura l’ascoltatore in un viaggio tra ricordi dolorosi e riflessioni profonde. La musica diventa uno specchio dell'anima, invitandoci a confrontarci con il passato. Alcune storie...

Milano, 6 giu. (askanews) - In anteprima il video "Niente da te" √® il nuovo singolo dei Nessuno Escluso, un brano alternativeindie rock dallo sviluppo dinamico che si eleva in un crescendo di emotivit√†, tra suoni graffianti e riflessioni intime. "A volte i ricordi fanno male" √® l'incipit che apre la canzone e introduce il viaggio emotivo al cuore del brano: affrontare il peso di un passato che continua a condizionare il presente. Alcune storie non si possono cambiare, ma proprio per questo √® necessario liberarsene. Ed √® qui, nel presente, che nasce il bisogno di purificazione. Nella canzone, questo bisogno prende forma nel simbolo del fuoco, chiamato a bruciare ricordi e sensazioni per trasformarli in cenere, in qualcosa da cui ripartire. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - In anteprima il video "Niente da te" dei Nessuno Escluso

