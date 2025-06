Immissioni in ruolo docenti Valditara | Salvati gli idonei dei concorsi il governo precedente li aveva scaricati Ecco cosa faremo

Il mondo dell'istruzione si appresta a una svolta epocale grazie al Decreto Scuola, che promette di cambiare radicalmente le regole del reclutamento docente per il 2025/26. Dopo anni di incertezze e decisioni poco chiare, il Ministero dell'Istruzione e del Merito garantisce ora che gli idonei dei concorsi, spesso dimenticati dai governi precedenti, vengano finalmente tutelati e valorizzati. Ecco cosa ci aspetta nel prossimo futuro per il futuro della scuola italiana.

Con il Decreto Scuola, approvato in via definitiva dal Parlamento, il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha definito le nuove regole per il reclutamento dei docenti a partire dall'anno scolastico 202526, introducendo importanti novità per gli idonei dei concorsi e modificando le procedure di assunzione.

