Imane Khelif salta l' Eindhoven Box Cup primo evento dopo l' obbligatorietà dei test genetici

Imane Khelif salta il Eindhoven Box Cup, primo evento dopo l’obbligo dei test genetici imposto dalla World Boxing. L’oro di Parigi, protagonista di tanti successi, non prenderà parte al torneo in Olanda, lasciando il pubblico con molte domande. I motivi della sua assenza restano ancora sconosciuti, alimentando speculazioni e curiosità su un settore in continua evoluzione.

La pugile algerina oro a Parigi non parteciperà al torneo in olanda, il primo dopo l'introduzione dei test genetici per determinare il sesso di atleti e atlete da parte della World Boxing. Per ora ignoti i motivi dell'assenza.

