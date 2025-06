Imane Khelif non partecipa al torneo di boxe in Olanda | Test obbligatorio sul sesso

Imane Khelif, campionessa olimpica algerina, è stata esclusa dal torneo di boxe in Olanda a causa di una controversia riguardante il test obbligatorio sul sesso. La polemica ha acceso i riflettori sulla questione dell'idoneità in base al genere nello sport professionistico, sollevando interrogativi sulle regole e le decisioni di organizzazioni come la World Boxing. Una vicenda che mette in discussione i confini tra competizione e inclusione, lasciando aperti molti dibattiti.

Imane Khelif fuori dai giochi, o quasi. La campionessa olimpica algerina, finita al centro di una polemica sull'idoneità in base al genere, non parteciperà al torneo di questa settimana in Olanda. A dichiararlo gli organizzatori. Dirk Renders, portavoce dell'Eindhoven Box Cup, ha poi confermato all'AFP che la pugile non si presenterà, aggiungendo: "La decisione sulla sua esclusione spetta alla World Boxing" che meno di una settimana fa ha annunciato l'introduzione di test genetici obbligatori per determinare il sesso degli atleti. Gli esami, in base a quanto stabilito, si rivolgono ai concorrenti di età superiore ai 18 anni.

