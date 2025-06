Imane Khelif fuori dal torneo di boxe in Olanda per il suo rifiuto di fare il test genetico sul sesso Ora è obbligatorio

Come esempio di determinazione e sfida ai pregiudizi, I Mane Khelif si trova ora esclusa dal torneo di boxe in Olanda a causa del suo rifiuto di sottoporsi al test genetico obbligatorio. La campionessa intersex continua a lottare non solo sul ring, ma anche per i suoi diritti. La battaglia di I Mane Khelif rappresenta un passo importante verso l’uguaglianza e il rispetto delle diversità nello sport.

L’atleta intersex I mane Khelif è ancora un caso, sulla via dell’esclusione dai giochi del torneo di questo fine settimana in Olanda. L a pugile algerina campionessa olimpica a Parigi (quando ci fu il discusso ritiro dell’azzurra Carini nel match contro di lei) già nel febbraio scorso ha fatto parlare di sé; non essendo stata ammessa a partecipare ai mondiali di pugilato: la competizione di scena in Serbia, in programma dall’8 al 16 marzo. Come per le esclusioni dai mondiali 2023 e 2024, il motivo è la presenza di cromosomi XY e un livello di testosterone troppo alto riscontrati nel test di “gender eligibility” del 2023. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Imane Khelif fuori dal torneo di boxe in Olanda per il suo rifiuto di fare il test genetico sul sesso. Ora è obbligatorio

