Ilario Zuliani trovato morto in casa a 54 anni dopo giorni L' allarme lanciato dai vicini e il macabro ritrovamento | dramma della solitudine

Il tragico episodio di Tavagnacco scuote la comunità: Ilario Zuliani, 54 anni, è stato trovato morto in casa dopo giorni di isolamento e un allarme lanciato dai vicini. Un dramma che mette in luce il doloroso volto della solitudine, spesso invisibile ma devastante. La scoperta, agghiacciante e improvvisa, apre una riflessione profonda sulla cura degli anziani e sull'importanza di una rete solidale.

