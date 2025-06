Ilaria Salis altra batosta dall' Ue | bocciato il blitz anti Albania

Ilaria Salis si trova al centro di una spinosa vicenda europea: bocciato il blitz anti-Albania dall'UE, l'eurodeputata affronta un’eventuale perdita dell’immunità e un processo in Ungheria. Nel frattempo, sfida il governo italiano puntando il dito sui centri migranti in Albania, presentando un emendamento con lo spagnolo Barrena Arza. Quali sviluppi attende questa intricata disputa? Restate con noi per scoprirlo.

Ilaria Salis è in attesa di sapere se perderà l'immunità da europarlamentare e tornare sotto processo in Ungheria. Il voto in commissione Juri è atteso il 24 giugno e lei parla già di «persecuzione» nei suoi confronti. Nel frattempo si concede una battaglia contro il governo italiano. In particolare, mette nel mirino i centri per migranti in Albania. Lo fa presentando un emendamento insieme allo spagnolo Pernando Barrena Arza che ha come obiettivo la bocciatura europea del modello Roma-Tirana. Ad essere bocciato, però, è proprio l'emendamento dell'eurodeputata di Avs, respinto a larga maggioranza insieme a quello dei Verdi, dello stesso tenore e anch'esso sostenuto da Salis. 🔗 Leggi su Iltempo.it