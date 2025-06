Ilaria Leoni lascia la guida dell' Arezzo calcio femminile | il comunicato ufficiale

L’Arezzo calcio femminile si prepara a una nuova fase, dopo l’annuncio ufficiale dell’addio di Ilaria Leoni, che lascia il ruolo di allenatrice al termine dell’attuale stagione. Un cambiamento che segna un importante capitolo nella storia della squadra, pronta a scrivere nuove pagine di sfida e successo. La società, guidata dal presidente Massimo Anselmi, ringrazia Leoni per il contributo e guarda avanti con entusiasmo verso i prossimi obiettivi.

Ilaria Leoni non è più l’allenatrice dell’ Arezzo calcio femminile. Lo ha comunicato la società del presidente Massimo Anselmi con una nota in cui si dichiara che "il contratto tra Leoni e l’Acf Arezzo termina con la chiusura dell’attuale annata sportiva". L’allenatrice era subentrata nel corso della passata stagione per sostituire Michalis Eracleous facendo il salto dalla Primavera, che aveva guidato alla vittoria del campionato nel 2023 e alla conseguente promozione in Primavera 1, categoria in cui milita tuttora. Con le grandi, Leoni ha ottenuto due salvezze consecutive in serie B, entrambe con relativa tranquillità. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net