Gentile paziente, comprendiamo quanto possa essere difficile affrontare questa situazione. Il vomito autoindotto durante la gravidanza può rappresentare un rischio sia per la madre che per il bambino, specialmente in presenza di disturbi come la bulimia nervosa. È fondamentale parlarne apertamente con il proprio ginecologo, che potrà offrirle un supporto mirato e sicuro. Ricordi, non è mai troppo tardi per chiedere aiuto e tutelare al meglio la salute sua e del suo bambino.

Salve dottore, soffro di bulimia nervosa con vomito autoindotto. Mi trovo ora nella 29esima settimana e ultimamente mi accade ancora di mangiare in modo spropositato per poi indurmi il vomito. Nel primo trimestre non l'ho mai fatto. Le chiedo se da un punto di vista medico sto provocando danni al mio bambino. Sto vivendo nell'angoscia ma non riesco a farne a meno. Non ne ho mai parlato con la mia ginecologa perché mi vergogno. La ringrazio se vorrà rispondermi.

“Il vomito autoindotto può essere pericoloso per il feto in gravidanza?” - Gentile Signora, comprendiamo la sua preoccupazione e l'angoscia che sta vivendo. La bulimia nervosa e il vomito autoindotto durante la gravidanza possono rappresentare rischi reali per il suo bambino, inclusi problemi di sviluppo e complicanze.

