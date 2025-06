Il Villarreal non dimentica Rafa Marín

Il Villarreal dimostra di non dimenticare Rafa Marín, un talento che ha lasciato il segno nella sua difesa. Con la possibilità di rafforzare ulteriormente la retroguardia, il club spagnolo si prepara a valutare nuove opzioni per la prossima stagione. In un clima di attese e speculazioni, il futuro di Marín sembra essere ancora sotto i riflettori. La questione resta calda e promette sviluppi interessanti: resterà nel mirino dei gialli?

2025-06-05 14:47:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante la Serie A: Rafa Marín Segui l’ordine del giorno di Villarreal Come una seria opzione per rafforzare la tua difesa per la prossima stagione. Lui Sivillian che nell’ultimo mercato invernale era già un passo per rafforzare Villarreal dopo aver chiuso un accordo con la squadra gialla, è di nuovo Sulla rampa di uscita di Napoli E il club piatto è posizionato come più che possibile destinazione. La verità è che il contesto non è cambiato eccessivamente rispetto allo scorso gennaio. La giovane difesa ancora senza entrare nei piani di Antonio Conte soprattutto dopo che la recente conquista del titolo di campionato fa scommettere i napoletani sul rafforzamento ulteriormente della squadra per la prossima stagione. 🔗 Leggi su Justcalcio.com