Il video inchioda Alcaraz | ritorno di fiamma a Parigi

Il video che sta facendo il giro dei social media ha catturato l’attenzione di tutti: Alcaraz sembra aver ritrovato il suo sorriso e la sua serenità a Parigi. Dopo aver dichiarato di essere single ma alla ricerca dell’amore, il suo ritorno in grande stile al Roland Garros lascia pochi dubbi: qualcosa di speciale si sta accendendo nel suo cuore. La domanda ora è: sarà il vero inizio di una nuova avventura sentimentale?

Carlos Alcaraz, il video apparso sui social network non può che essere interpretato in un modo: la scintilla è scoccata al Roland Garros. "Sono single, ma in cerca di ragazza". Così aveva risposto Carlos Alcaraz, all'incirca 3 mesi fa, al giornalista che gli aveva chiesto lumi a proposito della sua situazione sentimentale. Di tempo non ne è trascorso poi molto, giusto un centinaio di giorni o giù di lì, ma la situazione, almeno così pare, sarebbe già cambiata da così a così. Non c'è nulla di ufficiale, e questo è doveroso sottolinearlo.