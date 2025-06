Il travel ban di Trump rischia di creare grandi problemi allo sport

Il travel ban di Trump, approvato il 5 giugno, potrebbe sconvolgere il panorama sportivo internazionale, limitando l’accesso di atleti e tifosi provenienti da 12 Paesi. Un provvedimento che mette a rischio grandi eventi sportivi negli Stati Uniti, specialmente nel calcio, e potrebbe avere ripercussioni profonde sulla scena mondiale. La domanda è: come si adatteranno le competizioni e gli appassionati a questa nuova realtà?

Era stato anticipato da Reuters lo scorso marzo, ma adesso è davvero legge: il 5 giugno l'amministrazione Trump ha approvato il cosiddetto travel ban. Il provvedimento prevede il divieto d'ingresso negli Stati Uniti per i cittadini di 12 Paesi, e avrà ripercussioni molto serie in vari ambiti, tra cui non marginalmente quello dello sport. Gli USA ospiteranno infatti alcuni dei più importanti eventi sportivi internazionali, soprattutto nel calcio. Nei prossimi giorni inizieranno il Mondiale per Club e la Gold Cup, ovvero il torneo continentale del Nord America, che sarà ospitato in collaborazione col Canada.

