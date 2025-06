Il Tour de Suisse in Valchiavenna Arrivo spettacolare alle cascate

Il Tour de Suisse si prepara a regalare uno spettacolo mozzafiato in Valchiavenna, con un arrivo tra le meraviglie delle Cascate dell’Acquafraggia. Presentata in Regione la tappa valchiavennasca, che il 18 maggio sfiderà i più forti ciclisti partendo da Heiden e attraversando il mitico Passo dello Spluga. Un finale emozionante che incanta e lascia il pubblico senza fiato, culminando in un arrivo spettacolare che rimarrà nella memoria di tutti.

Presentata in Regione la tappa valchiavennasca del Tour de Suisse, con partenza da Heiden e arrivo a Piuro. La tappa, in programma mercoledì 18, affronterà il Passo dello Spluga, a 2.114 metri e con 9,5 chilometri di salita, prima di entrare in Italia dove i ciclisti percorreranno la statale 36 fino a Chiavenna. La tappa terminerà a Piuro, precisamente nella frazione di Borgonuovo, davanti alle Cascate dell’Acquafraggia, dopo 193 chilometri e oltre tremila metri di dislivello. È la prima volta che il Tour de Suisse arriva in Valchiavenna, un evento che rappresenta una dimostrazione di collaborazione tra territori di frontiera. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il Tour de Suisse in Valchiavenna. Arrivo spettacolare alle cascate

