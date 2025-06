Il terzo mandato toglie il sonno ad Elly Schlein | De Luca Emiliano e i cacicchi sono in agguato e gongolano

Il dibattito sul terzo mandato continua a infiammare il panorama politico italiano, coinvolgendo leader e poteri regionali in un gioco di equilibri delicato. Mentre alcuni vedono nelle riforme una chance di rinnovamento, altri temono derive autoritarie e tentazioni di mantenimento del potere. Giovanni Donzelli, portavoce di Fratelli d’Italia, sottolinea l’importanza di una riflessione nazionale, evidenziando come il tema richieda maturità politica e responsabilità condivisa, per garantire un equilibrio tra poteri e tutela della democrazia.

«Non c’è una preclusione ideologica ad affrontare il tema del terzo mandato se viene posto dalle Regioni. Noi abbiamo detto che è sbagliato che ciascuna Regione scelga il numero dei mandati. Deve esserci una riflessione nazionale. È un tema da affrontare come equilibrio tra poteri». Le parole pronunciate dal capo dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli al termine dell’esecutivo di FdI dettano in maniera chiara la linea del partito. Niente più chiusure nette o veti sulla questione del terzo mandato per i presidenti di Regione. E ha aggiunto: “Se fanno un documento in conferenza delle regioni ” sul terzo mandato “si pone un tema, ha un peso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Il terzo mandato toglie il sonno ad Elly Schlein: De Luca, Emiliano e i “cacicchi” sono in agguato e gongolano

In questa notizia si parla di: Terzo Mandato Toglie Sonno

Stop al terzo mandato per De Luca: ecco le motivazioni della Consulta - Il divieto di terzo mandato per i presidenti delle regioni a statuto ordinario, incluso Vincenzo De Luca, è diventato immediatamente operativo.

Il terzo mandato toglie il sonno ad Elly Schlein: De Luca, Emiliano e i "cacicchi" sono in agguato e gongolano - "Fratelli d’Italia al posto della fiamma, che va rimossa per le note ragioni, dovrebbe mettere nel proprio simbolo una banderuola. Dopo aver detto tanti no, dopo aver ingaggiato una battaglia contro i ... informazione.it scrive

Terzo mandato, Salvini: pronti a discutere ma facciamo presto - In questi giorni si è riaperto il dibattito sul terzo mandato dei Governatori delle Regioni e Provincie autonome perché il responsabile organizzazione del Partito Fratelli d’Italia ha detto: “Deve ess ... Da informazione.it

Da destra a sinistra: il terzo mandato è il terrore di tutti - Fedriga risolve la crisi della sua maggioranza, Fugatti contro FdI. Anche a sinistra Schlein non fa sconti, il M5s ha “sbloccato” Fico ... Come scrive editorialedomani.it

Se Vedi Questo In Mare, Esci Subito!