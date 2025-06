Il territorio e le nuove povertà Il progetto della giunta Donnini | Un piano regolatore sociale

Il territorio si trova di fronte a una sfida inedita: le nuove povertà che emergono con forza crescente, segnando un cambiamento epocale nella nostra società. La giunta Donnini risponde con un progetto innovativo, un piano regolatore sociale capace di affrontare questa realtà complessa. Per un segmento sempre più ampio di famiglie, il rischio di impoverimento si fa concreto e quotidiano, richiedendo interventi concreti e solidarietà diffusa per costruire un futuro più equo e sostenibile.

Per un segmento tutt’altro che irrilevante di famiglie si materializza, ogni giorno che passa, lo spettro di un veloce impoverimento, dettato da un potere d’acquisto che tende inesorabilmente ad assottigliarsi. Lavoratori precari, disoccupati, anziani, donne sole con minori, immigrati. Sono i mille volti dei “ nuovi poveri ” che, sfiduciati e senza prospettive, si rivolgono alle associazioni chiedendo, per la prima volta nella loro vita, un aiuto concreto per sé stessi e le proprie famiglie. Un fenomeno in crescita nel nostro Paese esul territorio, ormai definito sempre più come strutturale. La Rete Solidale del Comune di Fucecchio si è riunità nei giorni scorsi per iniziare a strutturare il Piano Regolatore Solidale, che si pone l’obiettivo di dare risposte concrete ai cittadini che si trovano in condizioni di difficoltà o fragilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it