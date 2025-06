Il tennista toscano ha fatto innamorare la Francia interrogato a fine partita sul suo stile elegante Musetti ha scherzato dicendo | Sono italiano l' eleganza ci appartiene

Oggi a Roland Garros si svolge una doppia sfida tutta italiana che promette emozioni e spettacolo. Alle 14.30, Lorenzo Musetti affronta Carlos Alcaraz, seguito alle 19 da Jannik Sinner contro Novak Djokovic: due battaglie di talento e determinazione. Intanto, il tennista toscano Musetti ha conquistato il cuore della Francia con il suo stile raffinato, scherzando sul suo fascino italiano. La passione del tennis italiano si fa sentire forte e chiara.

È doppia sfida italiana oggi alle semini finali maschili di Roland Garros, alle 14.30 Lorenzo Musetti scende nuovamente in campo contro Carlos Alcaraz, mentre alle 19 sarà la volta della sfida tra Jannik Sinner e Novak Djokovich. Musetti a Roland Garros. E intanto il tennista toscano 23enne ha fatto innamorare la Francia, interrogato a fine partita sul suo stile elegante, Musetti ha scherzato dicendo: “ Sono italiano, l’eleganza ci appartiene “. Leggi anche › Non solo Jannik Sinner. Anche Lorenzo Musetti dice la sua in fatto di tennis e moda Aggiungendo, “Scherzi a parte, ho uno stile un po’ retrò. 🔗 Leggi su Iodonna.it