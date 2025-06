Il tema 2026? I bimbi e la Serie A

Nel cuore di un futuro che si prospetta ricco di sogni e passione, PharmaNutra svela la sua visione per il 2026: bambini, Serie A, sport e benessere. Attraverso l’originale iniziativa del Campionato di Giornalismo de La Nazione di Pisa, l’azienda invita gli studenti a immaginare un mondo dove salute, talento e sogni si intrecciano, alimentando una generazione di giovani protagonisti di un domani più sano e ispirato.

Sport e passione nel solco di benessere e sane abitudini: questa è la missione aziendale di PharmaNutra e anche il fil rouge delle tracce che ha proposto alle scuole per l’edizione 202425 del Campionato di Giornalismo de La Nazione di Pisa. Tra creare viaggi in barca a vela o l’invenzione che rivoluzionerà il mondo, la società pisana di farmaceutica ha fatto scrivere agli alunni dei sogni a occhi aperti. Roberto Lacorte, amministratore delegato di PharmaNutra, perché la barca a vela? "Per condividere coi bambini una nostra grande passione. E direi che è stato colto in pieno il senso dell’andare per mare: il gruppo e la cooperazione". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - "Il tema 2026? I bimbi e la Serie A"

In questa notizia si parla di: Tema Serie Bimbi Pharmanutra

Il tema della mascolinità tossica affrontato con ironia e intelligenza: trama, cast e recensione di "Maschi veri", la nuova serie tv di Netflix - "Maschi Veri" è la nuova serie TV italiana su Netflix che affronta con ironia e intelligenza il tema della mascolinità tossica.

"Il tema 2026? I bimbi e la Serie A" - "Per condividere coi bambini una nostra grande passione. E direi che è stato colto in pieno il senso dell’andare per mare: il gruppo e la cooperazione". Un tema che vi è piaciuto? "La 3A Oberdan nel ... Riporta quotidiano.net