il talento dei giovani cronisti curiosità e senso della notizia

Il talento dei giovani cronisti brilla di più che mai, tra curiosità e passione per la notizia. Con il teatro pieno di studenti emozionati e un’atmosfera di incertezza e gioia, si respira il vero spirito del giornalismo scolastico. La cerimonia di premiazione delle Campionato di Giornalismo de La Nazione è sempre un momento speciale, celebrando il futuro della stampa attraverso le voci incontrastate dei ragazzi. Un evento che dimostra come anche i più giovani possano fare la differenza nel mondo dell’informazione.

Il teatro pieno di studenti, l’incertezza di aver vinto o meno un posto sul podio, la gioia di un giorno di scuola un po’ diverso. La grande festa per la cerimonia di premiazione della conclusione le Campionato di Giornalismo de La Nazione, è sempre bellissima. Accompagnati dalle insegnanti che li hanno seguiti durante le prove del concorso, quest’anno a partecipare alla competizione sono stati quasi 300 alunni, appartenenti a oltre venti classi di otto scuole della provincia di Pistoia e sono stati celebrati al teatro Bolognini, messo a disposizione dall’amministrazione comunale cittadina. Tanti i premi assegnati dagli sponsor che hanno così rinnovato la loro fiducia al Concorso de La Nazione e ai ragazzi delle scuole medie Frank e Mantellate di Pistoia, Nannini di Quarrata, Sestini di Agliana e Melani di Montale per la Piana oltre alle Libero Andreotti di Pescia e Francesco Berni di Lamporecchio per la Valdinievole a cui si aggiungono anche i più piccoli della 5 elementare di Piteccio, che hanno partecipato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net