Il tailleur in lino verde pastello di Letizia di Spagna è di Mango

il potere di trasformare ogni outfit in un’espressione di stile e personalità. Con il suo look fresco e sofisticato, la regina ha dimostrato ancora una volta come scegliere i capi giusti possa valorizzare ogni occasione, lasciando un’impronta indelebile nel cuore delle fashioniste di tutto il mondo.

Dopo aver indossato un completo bordeaux e uno rosso fuoco nell’arco di una settimana, Letizia di Spagna ha catturato l’attenzione a Madrid con un altro tailleur colorato. La reina ha optato per un completo in lino di Mango composto da blazer doppiopetto con tasche frontali e pantaloni ampi. La mise è stata completata da scarpe in vernice modello Mary Jane di Sèzane e orecchini di Sure Jewels. Letizia di Spagna ha dimostrato di saper reinventare questo capo classico con modernità e leggerezza. GUARDA LE FOTO Gli insospettabili look low cost di Letizia di Spagna. Amica ©RIPRODUZIONE RISERVATA Amica. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Il tailleur in lino verde pastello di Letizia di Spagna è di Mango

In questa notizia si parla di: Tailleur Lino Letizia Spagna

