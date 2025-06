’Il Suono del tempo’ Gran finale a Marinasco col maestro Ghielmi

Prepariamoci a vivere un momento indimenticabile: il gran finale della XXXIII edizione de ‘Il Suono del Tempo’ si svolge oggi alle 18,45 nella suggestiva Pieve Santo Stefano di Marinasco. Dopo l’emozione del concerto del maestro Delle Vedove, il talento del maestro Lorenzo Ghielmi ci guiderà attraverso un viaggio musicale tra le note di Bach, Böhm, Zipolli/Corelli e Haendel, su un magnifico Organo Serassi 1822 restaurato. Un appuntamento da non perdere per gli amanti della musica e della storia artistica.

Dopo l’emozionante concerto del maestro Beppino Delle Vedove, la XXXIII edizione della Rassegna internazionale d’organo Città della Spezia ‘Il Suono del Tempo’ si prepara al gran finale col maestro Lorenzo Ghielmi (nella foto) nella Pieve Santo Stefano Protomartire di Marinasco alle 18,45 di oggi. In programma, con il restaurato Organo Serassi 1822 dell’antica frazione spezzina, un recital con musiche di Bach, Böhm, ZipolliCorelli, Haendel, Pasquini, Gonelli, Lombardo, Sammartini e Padre Davide da Bergamo. Scelto dal Maestro Ferruccio Bartoletti per la serata conclusiva della Rassegna d’Organo, Lorenzo Ghielmi è musicista riconosciuto a livello internazionale, specializzato in musica rinascimentale e barocca, uno dei migliori interpreti dell’opera organistica e cembalistica di Bach. 🔗 Leggi su Lanazione.it