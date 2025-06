Il suo minimarket diventa irresistibile per i concorrenti fiaccati dai trekking nella giungla E la gara si fa ancora più difficile

il suo minimarket diventa irresistibile per i concorrenti fiaccati dai trekking nella giungla e la gara si fa ancora più difficile. Nella giungla malese, tra zanzare e sfide estenuanti, le vere insidie sono più subdole: Asia Argento, la regina delle tentazioni, ha trasformato il suo minimarket in un incubo di delizie proibite. Chi resisterà alle sue mosse astute? La tensione sale, e la battaglia per la vittoria si infiamma ogni giovedì sera su Sky, Now e TV8.

Nella giungla malese non ci sono solo zanzare e trekking infernali. In Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo, le vere insidie sono decisamente più subdole e, nella seconda puntata, hanno assunto il volto di Asia Argento. Nel reality condotto da Fabio Caressa – in onda ogni giovedì su Sky, Now e in chiaro su TV8 – l'attrice si è trasformata nella regina delle tentazioni, mandando in tilt il gruppo di concorrenti con un minimarket tanto surreale quanto irresistibile. Asia Argento a Money Road: il market delle tentazioni. Asia Argento non ha avuto bisogno di troppe parole per sedurre i 12 concorrenti: è bastato un "negozio" ben allestito nel cuore del nulla, tra scaffali pieni di beni essenziali.

