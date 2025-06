Il Sud secondo Veneziani | parole e visioni in scena a Palazzo Reale

Il Sud, terra di contrasti e di storie antiche, si anima nelle parole e nelle visioni di Veneziani in un affascinante viaggio tra memoria e identità. “C’era una volta il Sud” invita a riscoprire l’anima profonda di questa regione, tra ombre e luci, miti e nostalgia. L’evento, che promette di emozionare e far riflettere, si terrà martedì 10 giugno alle 17:00 nel Teatro di Corte di Palazzo Reale a Napoli, un’occasione imperdibile per rivivere le radici del Meridione.

“Il Meridione come infanzia del mondo, provincia dell’universo, luogo d’ombre e di luce della nostalgia, casa dei miti”. E’ C’era una volta il Sud, l’ultimo lavoro di Marcello Veneziani che esplora il senso del ritorno, la nostalgia delle origini e la necessità di “riscoprire l’anima profonda del Sud, tra memoria e identità” che sarà presentato martedì prossimo 10 giugno alle 17,00 nel Teatro di Corte, Palazzo Reale a Napoli. L’evento, organizzato da Polo Sud, vedrà la partecipazione dell’autore e gli interventi del presidente di Polo Sud Amedeo Laboccetta, del professor Massimo Osanna, direttore dei Musei, del direttore del Corriere del Mezzogiorno Enzo D’Errico e del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

