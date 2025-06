Il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini ai domiciliari | Favori a imprenditori in cambio di voti

Il sindaco di Molfetta, Tommaso Minervini, si trova ai domiciliari nell'ambito di un'indagine che lo accusa di favori agli imprenditori in cambio di voti. Le accuse, supportate da dettagliate indagini della Guardia di Finanza, scuotono la politica locale e sollevano interrogativi su trasparenza e integrità . La città si prepara ora ad affrontare un momento cruciale, mentre emergono nuovi retroscena su questo caso che potrebbe cambiare il volto della governance locale.

Il sindaco di Molfetta Tommaso Minervini, è agli arresti domiciliari in esecuzione di un provvedimento del gip del tribunale di Trani. Le indagini sono condotte dalla Guardia di finanza. Già il 2 maggio scorso il primo cittadino della cittadina in provincia di Bari, era comparso per un interrogatorio preventivo davanti al gip dopo la richiesta del provvedimento cautelare restrittivo da parte della Procura della Repubblica poiché indagato per presunti favori a imprenditori in cambio di sostegno elettorale. Sotto inchiesta la gestione delle gare d’appalto di importanti opere pubbliche, il sindaco si era difeso dalle accuse. 🔗 Leggi su Open.online