Il sindacato Siulp ha ricordato il sovrintendente Pierluigi Giovagnoli

Il sindacato Siulp di Forlì Cesena ha reso omaggio al sovrintendente Pierluigi Giovagnoli, scomparso tragicamente 22 anni fa durante un servizio di scorta. Ricordare il suo coraggio e dedizione è un dovere che ci unisce nel rispetto di chi ha dato la vita per la sicurezza degli altri. La memoria di Pierluigi, esempio di integrità e servizio, vive nei nostri cuori e nelle future generazioni di poliziotti.

Il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Forlì Cesena, nei giorni in cui è ricorso il 22° anniversario dalla sua tragica scomparsa, ha ricordato il compianto Pierluigi Giovagnoli, Sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Sezione Polizia Stradale di Forlì (e sindacalista del Siulp Forlivese) avvenuta il 24 maggio 2003, nel corso di un servizio di scorta ad una gara ciclistica vicino a Imola: un dramma che ha colpito tutti coloro che hanno conosciuto ed apprezzato Pierluigi. Uno sciagurato a bordo di un furgone, dopo essere stato fermato dalla moto della Polizia che precedeva l'evento, ripartì improvvisamente in contromano, andando ad impattare frontalmente con la seconda moto di scorta che nel frattempo era sopraggiunta.

