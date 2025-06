Il serial killer delle prostitute aggredito in carcere dal parente di una delle vittime

Una notte di tensione scuote il carcere di Prato, dove il celebre serial killer delle prostitute, Vasile Frumuzache, è stato brutalmente aggredito. La vendetta di un familiare di una delle sue vittime ha portato all'atto violento, alimentando un clima di grande inquietudine e attesa. La procura ha subito aperto un procedimento, mentre le autorità cercano di fare luce su questa drammatica escalation di violenza in un caso che tiene con il fiato sospeso tutta la comunità.

PRATO – Aggredito in carcere il 32enne Vasile Frumuzache, reo confesso di due omicidi di prostitute a Prato e Montecatini Terme. È stato raggiunto da un getto di olio bollente lanciato da un parente di Ana Maria Andrei, la donna scomparsa e uccisa nel 2024, come confessato ieri nell’interrogatorio degli inquirenti in procura a Prato. Sull’episodio la procura ha aperto un procedimento penale. Vasile Frumuzache è stato ricoverato al pronto soccorso dell’ospedale in codice giallo per le ustioni al volto. L’aggressione è avvenuta al carcere di Prato poco prima delle 11 di questa mattina. L’autore dell’aggressione, spiega il procuratore capo Luca Tescarol i, “ha potuto agire indisturbato senza alcun controllo”. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it