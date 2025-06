Il ruolo dei contractor americani dentro la carneficina degli aiuti umanitari a Rafah

Tra maggio e giugno 2025, la Striscia di Gaza è stata teatro di un inquietante esperimento politico-logistico orchestrato dalla Gaza Humanitarian Foundation, supportata da Stati Uniti e Israele. I contractor americani coinvolti in questa operazione hanno svolto un ruolo chiave nel controverso sistema di distribuzione degli aiuti, il cui fallimento ha causato oltre 120 vittime in pochi giorni. Una realtà che solleva profonde domande sulla vera natura di queste missioni umanitarie.

Tra maggio e giugno 2025, la Striscia di Gaza è divenuta teatro di uno dei più controversi esperimenti politico-logistici della storia recente. Al centro del caso: la Gaza Humanitarian Foundation (GHF), un'organizzazione supportata dagli Stati Uniti e da Israele, istituita con l'obiettivo di centralizzare e "proteggere" la distribuzione degli aiuti alla popolazione civile palestinese, che di fatto ha prodotto oltre 120 morti in soli 8 giorni dalla partenza del progetto. Sono diversi i video online in cui si vedono civili prima attendere per ore sotto il sole e tra le macerie per ricevere un sacco di farina, poi correre nella direzione opposta, infine cadere a terra crivellati di colpi.

