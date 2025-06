Il ritorno di Pazzali in Fiera FdI vuole le sue dimissioni Fontana | io sono garantista

Le tensioni nella maggioranza di centrodestra raggiungono un nuovo picco a Milano, con Fratelli d’Italia che chiede le dimissioni di Pazzali e il governatore Fontana che si definisce garantista. Uno scenario che potrebbe scuotere le fondamenta della coalizione e portare a uno strappo clamoroso in Consiglio regionale. La politica lombarda è sul punto di cambiare volto, e la prossima seduta promette scintille.

Milano – Si alza il livello di scontro tra Attilio Fontana, presidente leghista della Regione Lombardia, e Fratelli d’Italia, primo partito della coalizione che lo sostiene. E a questo punto non è da escludere che martedì, in Consiglio regionale, possa consumarsi uno strappo all’interno della maggioranza di centrodestra. Quel giorno, infatti, approderà in Aula una mozione del Pd che chiede al governatore di intervenire perché Enrico Pazzali lasci la presidenza della Fondazione Fiera. Una mozione che potrebbe trovare sponda proprio in Fratelli d’Italia, considerato che già mercoledì, già prima che i Dem rendessero nota la mozione, i meloniani, tramite il coordinatore lombardo Carlo Maccari, avevano nettamente criticato la scelta di Pazzali di autorevocarsi l’autospensione dalla carica di presidente della Fondazione. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it