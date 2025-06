Il risiko bancario è un caso anche in Europa

Il risiko bancario italiano sta scuotendo anche l’Europa, con interrogazioni shock alla Commissione europea da parte del Movimento 5 Stelle. Una mossa che rivela le tensioni e le inquietudini sui piani del governo nazionale riguardo alle strutture finanziarie e alle quote di MPS, oltre al controverso esercizio del golden power. Un fronte aperto che potrebbe avere ripercussioni significative sia per il nostro sistema bancario che per la stabilità dell’intera Unione, lasciando aperti numerosi interrogativi sul futuro.

Non solo le interrogazioni al governo in Parlamento. Il risiko bancario italiano arriva anche in Ue, attraverso l’interrogazione alla Commissione europea presentata dal Movimento 5 Stelle. Ad annunciarla è il vicecapodelegazione pentastellato al Parlamento Ue, Gaetano Pedullà, che parla di “oscure manovra del governo italiano sugli assetti bancari e finanziari del Paese”. Nel mirino finiscono le quote di Mps, ma anche il golden power esercitato dall’esecutivo per l’operazione di Unicredit su Banco Bpm. E proprio su questo si è spaccato anche lo stesso governo, tanto che il vicepresidente del Consiglio e leader di Forza Italia, Antonio Tajani, sostiene che non ci siano “le basi giuridiche” per l’esercizio dei poteri speciali. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Il risiko bancario è un caso anche in Europa

In questa notizia si parla di: Risiko Bancario Caso Europa

Micheli (Nextalia): " Risiko bancario specchio di un sistema che sembra aver smarrito la bussola; offerta MPS-Mediobanca 'fuori mercato' " - Francesco Micheli di Nextalia denuncia come il rischio bancario rifletta un sistema ormai smarrito, con le PMI trascurate e una normativa troppo complessa che frenano la crescita.

La prima pagina del #Sole24Ore di venerdì #23maggio: Il budget #Usa affossa i #T-bond, #Bitcoin record: 111mila dollari. Rischi e scelte, #Europa al bivio, aperto il #Festival di #Trento. «#Bpm è danneggiata dall’#Ops, vogliamo partecipare al #risiko» #buon Partecipa alla discussione

Il risiko bancario è un caso anche in Europa - Dopo le interrogazioni in Italia, sul risiko bancario arriva anche quella dei 5 Stelle alla Commissione europea. Come scrive lanotiziagiornale.it

Risiko bancario, perchè nessuno difende la Popolare di Sondrio dall'"assalto" di Bper? Il dibattito su Affari - Un lettore scrive al nostro quotidiano e si domanda: perchè sono così pochi i media e le istituzioni che vogliono preservare Banca Popolare di ... Da affaritaliani.it

Risiko bancario, il governo sotto assedio - Le opposizioni, dal M5S al Pd, annunciano interrogazioni sul risiko bancario al governo dopo l'ultima puntata di Report. Secondo lanotiziagiornale.it

Risiko bancario, Intesa Sanpaolo si tira fuori, Messina ''Non siamo interessati''